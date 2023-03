Il principe Harry è tornato a sorpresa in Inghilterra. Il duca di Sussex mancava dal Paese dallo scorso settembre, quando insieme alla moglie Meghan Markle ha partecipato ai funerali della Regina Elisabetta.

Harry è tornato a sorpresa a Londra: qual è il motivo?

Dopo il soggiorno a Londra dovuto alla morte dell’amata nonna Elisabetta, il principe Harry è tornato a sorpresa in terra natia. Al suo fianco non c’è la moglie Meghan Markle, ma è completamente solo. Il viaggio, purtroppo, non è di piacere. Il duca di Sussex ha dovuto partecipare ad un’udienza in tribunale.

Harry a Londra perché chiamato in tribunale

Il principe Harry è tornato a Londra per partecipare ad un’udienza del processo che riguarda l’Associated Newspapers Limited, l’editore del Daily Mail e del Mail on Sunday. E’ stato proprio il duca di Sussex a trascinare in tribunale i tabloid, ma ci sono anche altre celebrità coinvolte.

Harry in tribunale con altre celebrità

In tribunale con il principe Harry ci sono altri personaggi famosi, coinvolti come parti lese. Stiamo parlando del musicista Elton John e suo marito David Furnish, delle attrici Liz Hurley e Sadie Frost e della baronessa Doreen Lawrence, membro della Camera dei Lord e madre di un ragazzo vittima di un omicidio di stampo razzista nel 1993.