Harry e William ai ferri corti: rottura tra i due principi dopo l'uscita del libro

Il principe Harry e il principe William avrebbero interrotto ogni rapporto dopo l’uscita del libro scandalo pubblicato dal minore dei due.

Secondo fonti vicine alla famiglia Reale tra i due la rottura sarebbe ormai insanabile.

Harry e William: la rottura

I rapporti già complicati tra il principe Harry e il Principe William sarebbero diventati ormai insanabili dopo l’uscita del libro scandalo del marito di Meghan Markle. All’interno del libro Harry avrebbe parlato dei suoi rapporti con alcuni membri della famiglia Reale e anche con il fratello maggiore che, a suo dire, sarebbe “intrappolato” in alcuni meccanismi che non lo lascerebbero libero di essere ciò che è veramente.

Nell’autobiografia, intitolata Spare, Harry avrebbe riservato alcune bordate anche alla cognata Kate Middleton, fatto che ovviamente non avrebbe mancato di mandare il futuro Re del Regno Unito su tutte le furie.

I due fratelli avrebbero litigato anche a causa della decisione di Harry di dire addio alla monarchia britannica per condurre una vita da “persona comune” insieme alla moglie Meghan Markle. Come se non bastasse i due hanno accusato alcuni membri della famiglia reale di episodi razzisti nei confronti del loro primo figlio, Archie Harrison.

I due hanno anche un’altra figlia, Lilibet Diana, nata negli Stati Uniti.

Al momento non è dato sapere come evolveranno le cose tra i due e sembra che anche i rapporti tra Harry e suo padre, Re Carlo, non siano dei migliori.