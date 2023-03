Harry e Meghan: la coppia vuole partecipare alla cerimonia di Re Carlo, ma ci sono delle condizioni

Che tra la famiglia reale e la coppia composta da Harry e Meghan ci siano importanti attriti non è certo una novità. Eppure, in vista dell’incoronazione di Re Carlo III prevista il prossimo 6 maggio, ci sarebbero per Harry e Meghan alcuni nodi centrali che potrebbero determinare o meno una loro partecipazione a questo solenne evento. Stando a quanto si apprende, si tratta di questioni importanti, alcune delle quali coinvolgono gli stessi figli dei Sussex, Lilibeth e Archie.

Harry e Meghan, le condizioni subordinate alla partecipazione della cerimonia di incoronazione di Re Carlo III

Uno dei punti, forse più spinosi riguarda il piccolo Archie. Il primogenito di Harry e Meghan, compirà quattro anni proprio il 6 maggio, lo stesso giorno nel quale il nonno diventerà re. Una fonte, sentita da Ok! Magazine, ha spiegato a tale proposito che Harry e Meghan “vorrebbero che la ricorrenza, seppur all’interno di un giorno così importante per la monarchia inglese, venisse in qualche modo riconosciuta”. Oltre a ciò Archie, così come la sorellina non sarebbero stati invitati, per via della loro tenera età.

Le altre questioni

Tra le questioni sulle quali i Sussex vorrebbero fare un punto, c’è anche quello legato alla sicurezza. È noto infatti che il Principe Harry ha in atto con Scotland Yard un contenzioso per potere ricevere un’adeguata protezione.

Non ultimo tra le questioni da risolvere ci sarebbe anche la residenza di Frogmore Cottage che potrebbe tuttavia essere utilizzata nel caso in cui la coppia decida prendere parte all’incoronazione. Il Principe Harry vorrebbe infine un confronto con il padre e il fratello William, ma ad oggi su questo punto non ci sarebbero sviluppi.