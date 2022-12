Harry, nuove rivelazioni nel docufilm: urla da William e bugie da Carlo

Netflix ha reso disponibili altre puntate del docufilm di Harry e Meghan Markle.

Ovviamente, sono venute alla luce nuove rivelazioni, alcune delle quali riguardano il principe William e Re Carlo.

Harry: nuove rivelazioni nel docufilm

Il docufilm di Harry e Meghan Markle è uscito su Netflix con tre nuove puntate. Dopo le rivelazioni della settimana scorsa, i duchi di Sussex hanno svelato altri dettagli della loro vita a corte. Senza ombra di dubbio, gli aneddoti più interessanti riguardano il principe William e Re Carlo.

Harry ha dichiarato:

“Non è facile quando tuo fratello ti urla contro, tuo padre dice cose false e la regina resta ferma lì, immobile. Mio fratello si è schierato con l’Istituzione: è la sua eredità. In lui è radicata l’idea che parte della sua responsabilità consista nel dare stabilità e continuità all’Istituzione”.

Stando al racconto di Harry, il fratello William non avrebbe fatto nulla per evitare il chiacchiericcio a corte su sua moglie Meghan. Non solo, messo spalle al muro, l’erede al trono avrebbe urlato contro di lui.

Harry sull’aborto di Meghan

Harry ha parlato anche del periodo nero di sua moglie Meghan, quando ha vissuto la terribile esperienza dell’aborto spontaneo. Potrebbe essere legato all’aria che respiravano a corte? Il duca di Sussex ha dichiarato:

“Non si può dire con certezza che l’aborto spontaneo sia stato provocato da ciò che stavano cercando di fare di lei. Tuttavia, considerato lo stress che che tutto ciò le ha causato, la mancanza di sonno e i tempi della gravidanza, sicuramente ha avuto a che fare con quello che Meghan stava vivendo”.

Il dubbio che l’aborto spontaneo sia stato causato dalle tensioni all’interno della famiglia reale c’è, ma Harry e Meghan non possono dirsi certi di ciò.

Meghan parla dell’intervista a Oprah Winfrey

Nell’ultimo episodio del docufilm, la Markle è tornata a parlare anche della famosa intervista a Oprah Winfrey. La duchessa ha dichiarato:

“Pensavo di essermi aperta molto sul tema della depressione, credevo che si sarebbero focalizzati su questo, ma alla fine il tema é stato completamente eclissato dal discorso sulla razza“.

Stando alla sua versione dei fatti, non avrebbe mai voluto che l’intervista fosse incentrata sul razzismo. Sarà davvero questa la realtà? Per scoprire nuove rivelazioni non possiamo fare altro che attendere le prossime puntate.