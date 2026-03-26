"Harry Potter e La Pietra Filosofale" a Natale arriva la serie tv

Roma, 26 mar. (askanews) – C’è grande attesa per “Harry Potter e La Pietra Filosofale”, serie originale sul maghetto la cui prima stagione è in arrivo a Natale 2026 in esclusiva streaming su HBO Max nei territori in cui il servizio è attivo, inclusi i recenti mercati di lancio come Germania, Italia e Regno Unito e Irlanda.Come nel libro e nel primo film, Harry Potter non ha nulla di speciale, almeno questo è ciò che sua zia Petunia ha sempre sostenuto. Ma nel giorno del suo undicesimo compleanno, una lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts gli apre le porte di un mondo nascosto fatto di magia, amicizia e avventura. Tuttavia, con questa nuova realtà arrivano anche grandi pericoli, quando Harry è costretto ad affrontare un oscuro nemico legato al suo passato.È stato rilasciato il teaser ufficiale della prima stagione in cui si scoprono i protagonisti: Dominic McLaughlin è nel ruolo di Harry Potter, Arabella Stanton interpeta Hermione Granger, Alastair Stout è Ron Weasley, John Lithgow veste i panni di Albus Silente, Janet McTeer di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu è Severus Piton, Nick Frost è Rubeus Hagrid; e ancora, Rory Wilmot è Neville Pacioc), Lox Pratt fa Draco Malfoy, Leo Earley è Seamus Finnigan, Elijah Oshin interpreta Dean Thomas, Tristan Harland è Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley, Alessia Leoni è Parvati Patil, Sienna Moosah Lavender Brown), Finn Stephens Vincent Tiger, William Nash Gregory Goyle, Warwick Davis Filius Vitious e Sirine Saba è Pomona Sprite.La serie, basata sui celebri romanzi di J. K. Rowling, è scritta da Francesca Gardiner, anche produttore esecutivo. Mark Mylod è produttore esecutivo e regista di più episodi per HBO, in associazione con Bronte Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è inoltre prodotta esecutivamente da J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts per Bronte Film and TV, e da David Heyman per Heyday Films.