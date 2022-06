Harry Styles aiuta un fan italiano a fare coming out durante il concerto: il filmato è virale.

Nel corso del concerto di Londra del suo Love on tour, Harry Styles ha aiutato un fan italiano a fare coming out. Il momento è stato condiviso da tantissime persone sui social e adesso “Mattia è libero“.

Harry Styles: fan italiano fa coming out durante il concerto

Il concerto di Londra del Love on tour di Harry Styles rimarrà nei ricordi dei fan, specialmente per un seguace italiano di nome Mattia. Il ragazzo si è presentato allo stadio di Wembley con un cartello in cui chiedeva all’artista di aiutarlo a fare coming out. Mentre stava cantando, Harry ha notato il ‘manifesto’ e ha esaudito il suo desiderio.

Il gesto di Harry Styles per il fan italiano

Styles, appena ha visto lo striscione del fan italiano, ha esclamato:

“Ciao Mattia, di dove sei? Italy! Fammi vedere il tuo cartello. Vuoi fare coming out, ok. Allora, pubblico di Wembley, adesso prendo la bandiera arcobaleno e quando passerà sulla mia testa Mattia avrà fatto ufficialmente il suo coming out. Ragazzo mio ora sei ufficialmente gay, sei un uomo libero adesso”.

Harry ha esaudito il desiderio del fan italiano e l’ha reso un “uomo libero“. Il momento, neanche a dirlo, è stato condiviso sui social ed è diventato virale.

Harry Styles da sempre vicino alla comunità LGBTQ+

Da sempre, Styles è vicino alla comunità LGBTQ+ e alle sue battaglie. Qualche tempo fa, in merito al suo orientamento sessuale, Harry ha dichiarato:

“Dovremmo tutti cercare di essere più aperti, non dovremmo etichettare tutto, non ci dovrebbe essere la necessità di chiarire quali caselle abbiamo spuntato. Sono stato molto aperto con i miei amici, ma questa è la mia esperienza personale. Il mio orientamento? Non ve lo dico, non per proteggermi, né perché è una cosa solo mia. Ma perché semplicemente chi se ne frega!”.