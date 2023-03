Harry Styles e Emily Ratajkowski stanno insieme: il video del loro bacio rubato

L'artista ex One Direction ha iniziato una relazione con la celebre modella

Una news gossippara a sorpresa in arrivo direttamente dal Giappone: nelle scorse ore Harry Styles, uno dei giovani cantanti più amati dalle teenager di tutto il mondo nonché ex membro dei One Direction è stato pizzicato in dolce compagnia e in atteggiamenti inequivocabili al fianco di una celebre modella.

Harry Styles e il bacio con Emily Ratajkowski

La persona che Harry Styles sta dunque frequentando in questo periodo è la top model e attrice Emily Ratajkowski: la coppia è stata beccata nella serata di ieri impegnata in un bacio appassionato le cui immagini già hanno fatto il giro del web.

I due sono stati pizzicati insieme a Tokyo, dove Harry Styles è attualmente impegnato con una delle tappe del suo tour mondiale, il Love on Tour, che questo 22 luglio sbarcherà in Italia con una tappa unica fissata a Reggio Emilia. Ecco il video rubato!

Harry Styles e Emily Ratajkowski: i loro ex sono ormai un ricordo

Entrambi i membri di questa nuova chiacchieratissima coppia sono stati a lungo fidanzati, rispettivamente, con la regista Olivia Wilde e con Sebastian Bear-McClard.

La modella, in particolare, è stata anche sposata con Bear McClard, che le ha dato un figlio a marzo del 2021 ma dal quale è già divorziata a settembre del 2022.