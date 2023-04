Harry Styles non esclude reunion con gli One Direction: "Mai dire mai"

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Tra gli ospiti dell'ultimo episodio di 'The Late Late Show with James Corden' di ieri era previsto l'attore e cantante Harry Styles, la cui presenza ha mandato in tilt social, con i fan che speravano fino all'ultimo una 'reunion' a sorpresa degli 'One Direction' nello show di James Corden.

Così non è stato, ma Styles, rispondendo a una domanda di Corden sul suo rapporto con gli '1D', si è dimostrato aperto a un ritorno sulle scene con la band che l'ha lanciato. "Non è una domanda a cui si può rispondere con 'sì' o 'no' – ha affermato Harry Styles – Quello che è certo è mai dire mai. C'è stato un momento in cui volevamo farlo, non vedo perché le cose dovrebbero essere cambiate".

James Corden ha condotto ieri sera la sua ultima puntata del 'Late Late Show' sulla rete statunitense Cbs con un messaggio per l'America, invitando i telespettatori americani a non cedere a coloro che "stanno cercando di alimentare le divisioni" nel paese. Il conduttore inglese ha preso la guida del talk show televisivo il 23 marzo 2015 e lo ha portato al successo. Ieri, nell'ultima puntata tra risate e commozione, è intervenuto con un videomessaggio ironico anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che si è detto "sorpreso" che Corden "sia durato otto anni in qualsiasi lavoro", mentre Harry Styles e l'ex conduttore del Saturday Night Live Will Ferrell hanno distrutto la scrivania del conduttore.

"Trasferirsi qui in America otto anni fa, è stato un grande salto per me e la mia famiglia", ha detto. "Mio figlio aveva tre anni, nostra figlia aveva 12 settimane e ora abbiamo un'altra piccola persona, ed è americana", ha aggiunto. "Abbiamo iniziato questo spettacolo con Obama, poi Trump, poi una pandemia globale, e ho visto l'America cambiare molto negli ultimi otto anni. Ho visto crescere le divisioni e ho visto e ho sentito un senso di negatività che cresce e in alcuni punti trabocca. Tutto ciò che voglio davvero dire stasera è che vi imploro di ricordare cosa significa l'America per il resto del mondo. In tutta la mia vita è sempre stata un luogo di ottimismo e gioia, e sì, ha dei difetti, tanti. Ma mostratemi un paese che non li ha".

Biden nel suo messaggio ha anche ringraziato il presentatore per non averlo "mai fatto cantare in macchina", riferendosi a uno dei segmenti cult dello show, intitolato 'Carpool Karaoke'.

Nel gioco che vede i partecipanti mangiare cibo disgustoso se si rifiutano di rispondere a una domanda, a Styles è stato chiesto se ci sarebbe stata una reunion degli One Direction. "Mai dire mai. Se c'è un momento in cui tutti pensiamo che è quello che vogliamo fare, non vedo perché non si potrebbe fare". "Lo prendo come un sì!", ha risposto Corden.

C'è stato anche un divertente sketch in cui gli altri famosi presentatori di late show – Seth Myers, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Jimmy Fallon e David Letterman – hanno discusso dei piani di pensionamento di Corden e di chi avrebbe ereditato il 'Carpool Karaoke'.

Tra gli altri ospiti dell'ultima puntata l'amica di lunga data del conduttore, Adele, e l'attore superstar Tom Cruise. Prima che l'episodio finale andasse in onda, Corden ha detto alla Bbc: "È strano, non mi sono mai sentito così prima. So solo che è la cosa giusta da fare per tanti motivi personali e professionali".

Mentre Corden è diventato famoso per la sua allegra ospitalità sul teleschermo, fuori dalla tv è stato criticato, dopo essere stato bandito da un ristorante di New York alla fine dell'anno scorso per un comportamento che il proprietario del posto ha descritto come "estremamente cattivo" con il personale. L'attore in seguito si è scusato.