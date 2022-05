Harry Styles si prepara a nuovi miliardi di stream con il suo nuovo album, “Harry’s House”

Harry Styles presenta il terzo album, “Harry’s House”, anticipato da “As it was”, singolo mezzo miliardo di stream. Il cantante inglese si prepara al tour.

Dopo l’incredibile successo di “Fine Line”, album certificato doppio platino in Italia con più di 7 miliardi di stream, Harry Styles presenta il terzo album: “Harry’s House”.

Harry Styles presenta il nuovo album, “Harry’s House”

Anticipato da “As it was”, singolo mezzo miliardo di stream e all’#1 dell’airplay radiofonico italiano per la seconda settimana consecutiva, “Harry’s House” è il nuovo progetto discografico di Harry Styles.

Le 13 nuove tracce che compongono il disco sono state registrate in diverse location, tra Regno Unito, Los Angeles e Tokyo, dal 2020 al 2021. L’album è stato scritto da Harry insieme ai suoi collaboratori di lunga data: Kid Harpoon, Tyler Johnson e Mitch Rowland.

“Music for a Sushi Restaurant”, “Late Night Talking”, “Grapejuice”, “As It Was”, “Daylight”, “Little Freak”, “Matilda”, “Cinema”, “Daydreaming”, “Keep Driving”, “Satellite”, “Boyfriends”, “Love of My Life” è la tracklist dell’album.

Il tour

Classe 1994, Harry Styles è uno degli artisti inglesi più interessanti e sorprendenti degli ultimi anni, capace di conquistare pubblico e critica grazie al suo straordinario carisma e alla sua sensibilità artistica.

Dopo l’uscita di “Harry’s House”, l’artista sarà in tour con il “Love on Tour”, a supporto del nuovo album, e si esibirà negli stadi e arene di tutto il mondo a partire dall’11 giugno, con la prima data a Glasgow.

Harry arriverà anche in Italia con due date sold out previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio 2022 e riprogrammate rispettivamente il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino.