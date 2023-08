Maria Elena Boschi e Giulio Berruti vicini alle nozze

Dalle critiche all'amore vero: la ex ministra vuole sposare il contestato fidanzato

L’ex ministra Maria Elena Boschi sente il profumo dei fiori d’arancio. Nelle ultime interviste ha espresso il desiderio di convolare a nozze con Giulio Berruti, aspettando che le faccia la proposta. Adesso che il desiderio di MEB non è più un segreto, sicuramente l’aitante attore si starà attivando per sorprenderla.

La storia di MEB e Giulio, come i protagonisti del romanzo di Stendhal

La storia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti ricorda per certi aspetti quella de “Il falco e la colomba”, la popolare miniserie televisiva ispirata al racconto “La badessa di Castro” della quale Berruti è stato protagonista nel 2009. Ma, a differenza della fiction, qui la principessa Elena Campireali molto probabilmente avrà il lieto fine con l’amato e promesso sposo Giulio Branciforte. Inoltre Elena non diventerà suora. Il caso vuole che entrambi, Maria Elena e Giulio, si chiamino proprio come gli innamorati del romanzo di Stendhal. Inoltre entrambi hanno dovuto superare i pregiudizi degli hater del nostro tempo.

MEB aspetta la dichiarazione di Giulio Berruti

Giulio Berruti è stato legato prima all’attrice Anna Safroncik, poi alla collega Marianna Di Martino. Dal 2014 si è fidanzato con Maria Sole De Angelis, e ancora dal 2017 all’attrice Francesca Kirchmair. Nel 2020 le copertine delle cronache rosa impazzirono per il presunto flirt tra Giulio e Maria Elena Boschi. Lui, ospite del salotto “Vieni da me” di Caterina Balivo alimentò le indiscrezioni rivelando di essersi innamorato e di aver intrapreso un periodo di riflessione con l’attrice austriaca. Il nuovo frutto dell’amore era proprio l’ex ministra. Da allora non si sono più separati. Ora ci sono i nuovi piani per il futuro.

Da “povero attore” a compagno della ministra

“La prima volta che ci siamo incrociati – rivelò Berruti, parlando di Maria Elena Boschi – è stato nel 2015. Ero un povero attore e lei, invece, era già ministro. Uscivo dalla prima del film “I bambini sanno di Walter Veltroni” e sono stato travolto dagli uomini della sua sicurezza. I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla. Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più”.

Galeotta fu la prima del film negli anni “dem” della “rottamazione” in politica. “Dopo quel primo incontro – ha confessato l’attore romano – ho subito pensato che prima o poi mi sarei fidanzato con Maria Elena. Avevo percepito qualcosa di speciale tra noi, anche se ci siamo rivisti solo due anni dopo. Stavolta al Quirinale per il 2 giugno, Festa della Repubblica. Mia madre ha lavorato lì per anni. Durante il ricevimento abbiamo parlato a lungo. Il giorno dopo le ho mandato un mazzo di rose a Palazzo Chigi”.

La storia d’amore tra MEB e Giulio ha superato intemperie e pregiudizi: “Sui social – ricorda malinconico l’attore – leggevo frasi irripetibili. Offese gratuite che credo siano frutto di un certo imbarbarimento di una parte della società italiana. Mi è accaduto di essere offeso in mezzo alla strada solo per il fatto di stare con lei. All’estero non sarebbe successo”.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti vicini alle nozze

Adesso è lei a fare il passo avanti. Di recente ha confidato di condividere col suo Giulio “un’idea di famiglia che è anche una squadra, in cui c’è complicità”.

E poi ha aggiunto: “Già ci sentiamo una famiglia in effetti, ma volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii”.

Ora la capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati confida di volersi sposare. “Aspetto che Giulio me lo chieda”. E lui scherza con lei: “Anche io aspetto che lo faccia lei”. Siparietto a parte, una data non c’è, ma la voglia è tanta.