Hawaii, un masso si schianta contro una casa a Palolo Valley: donna salva per miracolo

Un masso si è abbattuto contro una casa a Palolo Valley, alle Hawaii, sfondando le mura dell’abitazione.

Una donna che si trovava all’interno dell’edificio al momento dell’incidente è salva per miracolo.

Hawaii, un masso si schianta contro una casa a Palolo Valley

Nella serata di sabato 28 gennaio, un masso si è schiantato contro un’abitazione situata nella Palolo Valley di Honolulu, nelle Hawaii. Il masso ha mancato di poco una donna che si trovava all’interno dell’appartamento danneggiato. L’incidente è avvenuto a Palolo Avenue, intorno alle 23:45.

Sul luogo dell’incidente, si sono rapidamente recati i vigili del fuoco che hanno dichiarato che il masso aveva una larghezza e una altezza di circa un metro e mezzo.

I funzionari, invece, hanno spiegato che il masso ha attraversato il muro di mattoni della casa, il soggiorno e un altro muro, arrestando la sua corsa in una camera da letto.

L’evento è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’abitazione che ha documentato in modo dettagliato quanto accaduto.

Donna salva per miracolo

Oltre all’abitazione, il crollo del masso ha danneggiato anche un’auto. All’interno dell’appartamento, invece, si trovavano quattro persone al momento dell’incidente. Nessuna è rimasta ferita.

La famiglia Sasaki, che abita nella casa, ha raccontato a Hawaii News Now di essersi trasferita in questa casa solo questo mese.

Non è chiaro cosa abbia causato la caduta del masso, anche se l’incidente è avvenuto dopo giorni di forti piogge. Gli investigatori hanno detto che il proprietario di un’altra casa ha riferito all’HFD che un masso più piccolo, di circa 2 piedi per 2 piedi, ha colpito il suo muro di contenimento ma non è entrato nella sua proprietà.

Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso.