HCC e Twig, una nuova alleanza nel mondo della comunicazione

Milano, 24 nov. (askanews) – HCC, società di consulenza attiva nella comunicazione healthcare, e storicamente conosciuta come HealthCom Consulting, e Twig, realtà idi consulenza e sviluppo in design strategico e marketing omnicanale, hanno annunciato un rafforzamento della loro alleanza, volta a offrire nuove soluzioni al mercato, in vista della piena integrazione delle due società.

“La visione – ha detto ad askanews Marco Ronchi, fondatore e presidente di Twig e amministratore delegato di HCC – nasce da due bisogni principali: da un lato l’esigenza di avere professionisti con un approccio umanistico in un periodo di forti complessità e grandi transizioni di mercato, dall’altra l’esigenza di avere un gruppo fortemente orientato ai risultati e quindi con una forte capacità di marketing unita a competenze tecnologiche di ultima generazione.

Vogliamo andare verso una gestione end to end dei processi legati ai bisogni dei clienti, specialmente in ambito Healthcare e al Life Science, ma non solo, perché la nostra realtà poi si occupa, diciamo così, di accompagnare i processi di trasformazione e ottimizzazione dei diversi mercati”.

Grazie a questa alleanza, le due società mettono a sistema 20 anni di esperienza di HCC nel settore salute, sanità e benessere con le competenze trasversali nell’innovazione e trasformazione digitali, sviluppate da Twig in oltre 10 anni di attività. “In questi 40 anni in cui io ho operato nel mercato della comunicazione – ha aggiunto Diego Freri, fondatore e presidente di HCC – la comunicazione è cambiata moltissimo e conseguentemente è cambiato il mercato. L’unione di Twig e HCC porta a una nuova realtà che vuole operare secondo tre direttrici: Grow, ossia far crescere i nostri clienti, Transform, cioè aiutarli nella trasformazione organizzativa e, ultimo aspetto, ma molto importante è il Defend, cioè la difesa della reputazione del brand dei nostri clienti”.

L’alleanza si concretizza con la condivisione della nuova sede milanese in zona

CityLife, un ambiente che vuole favorire sinergia e innovazione. Il gruppo Twig + HCC conta oggi più di 30 professionisti, un fatturato complessivo di circa 2,5 milioni di euro e un portfolio clienti che annovera aziende nazionali e multinazionali.

“Il sogno, l’obiettivo di questa unione – ha concluso Freri – fondamentalmente è creare una realtà solida sul mercato che cresca, si sviluppi secondo queste direttive e ovviamente diventi uno dei player di riferimento. Un altro sogno è che questa operazione ovviamente abbia successo in maniera tale che possa aver dato io personalmente, dopo 40 anni di professione, un futuro a tutti questi ragazzi, sia quelli che hanno lavorato con me, sia quelli che stanno lavorando in questo momento con me venendo dalla nuova realtà”.

Ultimo passo, la completa integrazione delle due società, che avverrà nel 2026.