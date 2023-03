Heather Parisi a Belve: le risposte su Lorella Cuccarini e il flirt con Maradona

Heather Parisi è stata ospite a Belve e ha risposto ad alcune domande scomode in merito alla sua vita privata.

Heather Parisi a Belve

Ospite al salotto tv di Francesca Fagnani, Heather Parisi ha risposto ad alcune domande relative alla sua vita privata, dalla storica rivalità con la collega Lorella Cuccarini al suo tanto discusso flirt con Diego Armando Maradona negli anni ’80. Per quanto riguarda la Cuccarini, Heather Parisi ha preferito tagliare corto e ha sottolineato solamente che “non avrebbero nulla in comune”. Quanto invece al flirt con Maradona, la showgirl ha preferito mantenere un’aura di mistero e ha affermato che il gossip distorcerebbe la realtà. La showgirl non ha smentito la vicenda neanche quando la Fagnani le ha chiesto di farlo.

A Belve la Parisi è stata interrogata anche in merito al rapporto con le sue figlie e in particolare con le due più grandi (che in passato non hanno mancato di scagliarle contro alcune gravi accuse). Quando la Fagnani le ha chiesto se fosse contenta di essere la suocera di Ultimo (fidanzato con sua figlia Jacqueline Luna di Giacomo) Heather Parisi ha chiesto: “Ultimo chi?”, e ancora una volta si è scagliata contro il gossip. “Non parlo della mia vita privata figurati di quella delle mie figlie. È gossip”, ha affermato tagliando corto.