Heather Parisi al vetriolo: “Raffaella Carrà? Ipocriti!”

Heather Parisi ha scritto un post al veleno sui social contro un misterioso "qualcuno" che ha commentato la notizia della morte di Raffaella Carrà.

Heather Parisi ha scritto un post al vetriolo contro un misterioso “qualcuno” che ha commentato con dispiacere la notizia della morte di Raffaella Carrà, secondo lei in maniera ipocrita.

Heather Parisi: la morte di Raffaella Carrà

Con un post al vetriolo sui social Heather Parisi si è scagliata contro un misterioso qualcuno che, a suo dire, avrebbe mostrato dispiacere per la scomparsa di Raffaella Carrà secondo lei in maniera ipocrita.

“È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”, ha scritto la celebre showgirl, mentre in molti sui social le hanno suggerito di non sollevare polemiche difronte alla tragedia che ha colpito la celebre conduttrice.

Sui social c’è anche chi si è chiesto a chi la Parisi abbia fatto riferimento: secondo qualcuno potrebbe trattarsi della sua acerrima rivale, Lorella Cuccarini (che nelle ultime ore ha dedicato un lungo messaggio a Raffaella Carrà nonostante in passato tra le due vi fossero state delle tensioni) ma anche Pippo Baudo, che ha dichiarato di avere l’unico rimpianto di non aver lavorato con la celebre conduttrice (nonostante si vociferi che anche tra loro vi fosse una certa rivalità).

Quale sarà la verità in merito alla vicenda?

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini

Tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini non è mai corso buon sangue, e in tanti sui social si sono detti convinti del fatto che il messaggio della showgirl fosse in riferimento proprio all’acerrima e storica rivale. In passato Lorella Cuccarini fu scartata per lo show (prodotto dalla Carrà) Forte Forte Forte. A proposito della vicenda lei stessa commentò via social: “Provo una profonda amarezza.

Soprattutto perché la responsabile di tutto questo è uno dei personaggi che ho più amato nella mia infanzia e nella mia vita professionale. In trent’anni di carriera non l’avevo mai incontrata. Ne starò molto lontana anche per i prossimi trenta”. In seguito la stessa Carrà ammise di comprendere la rabbia della Cuccarini, che in occasione della sua scomparsa ha invece scritto: ”Una notizia che fa male. Tanto. Il mito di sempre rinasce in Cielo. Rip Raffaella“.

Heather Parisi: il post su Raffaella Carrà

Heather Parisi non ha scritto nulla in omaggio a Raffaella Carrà, motivo per cui in molti sui social le hanno dato contro. Per il momento la showgirl ha preferito non spiegare a chi si riferisse neanche il post riguardante la scomparsa della celebre conduttrice.