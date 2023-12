Heather Parisi, dietrofront dopo l'accusa ad Amici: "Ho sbagliato"

Heather Parisi ha rotto il silenzio dopo che, di recente, ha affermato di aver “seguito un copione” durante la sua partecipazione ad Amici.

Heather Parisi: il chiarimento

Mediaset ha minacciato d’intraprendere azioni legali contro Heather Parisi che, in una delle sue ultime interviste, ha scagliato quella che sembrava essere a tutti gli effetti una frecciatina contro Amici e aveva affermato: “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione, invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce”.

A seguire la showgirl ha precisato: “Chiunque abbia dimestichezza con il mondo dello spettacolo, può capire che è sufficiente questo a farti andare “fuori copione” anche quando un copione non esiste. E infatti, io non ho mai ricevuto nessuna indicazione autorale volta a minare la genuinità della trasmissione”. Heather Parisi ha anche ribadito la sua ammirazione verso Maria De Filippi e il suo programma tv, e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori dettagli. Nei giorni scorsi anche Simona Ventura, che era stata insegnante ad Amici così come lei, si era espressa in merito a quanto aveva affermato Heather Parisi sul famoso programma tv.