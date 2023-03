Heather Parisi, il fuorionda sulla Cuccarini: "La mangio viva"

Ospite a Belve Heather Parisi ha smentito la sua presunta rivalità con la storica collega Heather Parisi ma poi, in un fuorionda il cui contenuto è diventato presto virale in rete, sembra essere tornata ad attaccare la sua celebre collega.

Heather Parisi: il fuorionda

A Belve Heather Parisi ha smentito di avere una qualche rivalità con Lorella Cuccarini e, a seguire, ha precisato di non avere nulla in comune con la celebre collega. In un fuorionda emerso in queste ore in rete si sente però la Parisi attaccare proprio la Cuccarini e le sue parole hanno presto fatto il giro dei social, suscitando commenti e aspre critiche.

“Non siamo più in onda no? […] Ci sono i soliti che vogliono mettere zizzania anche sulla presunta rivalità, non c’è. No perché la mangio viva, la mangio viva io, le mie gambe ancora vanno su. Ah oddio mi sono dimenticata di dire la cosa più importante shes’s a tall glass of water mi sono dimenticata. No perché mi chiedevi di lei e per me è una tall glass of water. Cosa vuol dire? Sì è un bicchiere alto di acqua, liscia e alta”, ha affermato.

Le due negli ultimi anni si sono scagliate alcune frecciatine via social e la loro presunta rivalità continua a tenere i fan con il fiato sospeso.