Dopo l’intervista di Heather Parisi a Belve, la figlia Jacqueline Luna si è scagliata contro di lei. Non la vede da dieci anni perché le ha mancato di rispetto.

L’intervista di Heather Parisi a Belve ha alzato un polverone. Prima Lucio Presta che l’ha fatta pignorare nello studio di Francesca Fagnani, adesso la figlia Jacqueline Luna che si scaglia contro di lei. La ragazza è la secondogenita della showgirl, nata dal rapporto con Giovanni Di Giacomo. La prima pargola, invece, è Rebecca, venuta alla luca dell’unione con Giorgio Manenti. Heather è mamma anche di due gemelli, Dylan e Elizabeth, nati dall’amore con l’attuale marito Umberto Anzolin.

Nel corso dell’intervista a Belve, Heather ha dichiarato di avere un buon rapporto sia con Rebecca che con Jacqueline, ma non è così. Non a caso, la fidanzata di Ultimo ha rotto il silenzio su Instagram:

“Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere”.

Jacqueline ha concluso:

“Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato”.