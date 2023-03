Heather Parisi: "Nessun pignoramento, io vittima di chi usa la tv per scopi personali"

Attraverso i social Heather Parisi ha smentito le voci in merito al presunto pignoramento da lei subito negli studi di Belve dopo la sua intervista tv.

Heather Parisi: il pignoramento

In queste ore Heather Parisi si è abbandonata ad un duro sfogo via social e ha messo a tacere le voci in merito al presunto pignoramento da lei subito negli studi di Belve a seguito della causa avuta contro Lucio Presta, che nel frattempo è tornato a ribadire che la showgirl avrebbe subito effettivamente il pignoramento e si è detto pronto a pubblicare in rete le prove di quanto da lui affermato. “Nelle passate settimane ho assistito sgomenta al linciaggio mediatico di chi usa la Tv pubblica e i media per vendette personali. Cosa avrei mai fatto di così terribile da meritare questo trattamento?”, ha tuonato la Parisi, e ancora: “Dopo che l’ufficiale giudiziario mi ha esposto le ragioni della sua visita ho contattato il mio avvocato che tuttavia era in udienza. Una volta avuto la conferma da parte del mio legale della esattezza delle somme richieste e della legittimità della procedura mi sono subito resa disponibile a pagare quanto richiesto. Quindi, nessun pignoramento”.

Nelle passate settimane ho assistito sgomenta al linciaggio mediatico di chi usa la Tv pubblica e i media per vendette personali.

Cosa avrei mai fatto di così terribile da meritare questo trattamento?

La sentenza 7746/2022 del Tribunale di Roma ha stabilito che ho pubblicato la… — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) March 29, 2023

Lucio Presta aveva querelato Heather Parisi per diffamazione e aveva fatto sapere di esser stato costretto a chiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario perché lei si sarebbe rifiutata di pagargli quanto dovuto dopo aver perso la causa nei suoi confronti. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?