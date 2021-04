Heather Parisi replica all’insulto di un hater: “Figli da tre uomini diversi”

All'ennesima provocazione di una hater sui social, Heather Parisi ha deciso di replicare con un commento che ha spiazzato tutti

Sempre molto attenta ai commenti su Instagram, Heather Parisi si è trovata a dover replicare all’ultimo “leone da tastiera” in ordine di tempo che ha espresso un severo giudizio sulla sua vita privata. La popolare showgirl ha così deciso di scrivere con un lungo post dove ha affermato che “il peggior nemico della donna è la donna stessa”.

Il testo è inoltre accompagnato da una foto provocatoria, dove l’artista statunitense fa la linguaccia mostrando poi il commento incriminato.

Nessun uomo è così antifemminista come una donna.

È proprio vero che il peggior nemico della donna è la donna stessa !!!

Questo commento se non fosse tragicamente indicativo di quanta strada ci sia ancora da fare per l’emancipazione della donna, sarebbe pure comico. E invece sembra essere fermo al più nero medioevo.

Ma davvero c’è ancora chi crede che “la posizione del cognome del marito” nei figli stia a significare chi comanda in famiglia? A parte il fatto che il cognome di Elizabeth e Dylan è solo Anzolin, mentre Parisi in entrambi i passaporti (Italiano e Americano) appare semplicemente come parte del nome e quindi precede il cognome, quale differenza fa la posizione del cognome dei genitori rispetto a loro ruolo, al rispetto e la considerazione reciproci, alla gestione della famiglia?

Queste affermazioni appartengono a un retaggio culturale che avremmo dovuto superare da tempo, o no?

E invece no, per alcune donne è addirittura indicativo della mia “rettitudine morale” (“non mi meraviglio che lui sia già il terzo uomo con cui ha avuto un figlio”).

Un giudizio che ricorda tanto quello di chi, di fronte allo stupro di una donna in minigonne, sentenzia: ”Se lo è andata a cercare” … H*

