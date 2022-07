Heather Parisi senza reggiseno dopo la labirintite: “Di nuovo in armonia col mio corpo”

Heather Parisi è tornata a sedurre i suoi fan con uno scatto bollente sui social.

Heather Parisi è tornata a sedurre i suoi fan con uno scatto provocante sui social e ha confessato che nelle ultime settimane sarebbe stata costretta al riposo assoluto a causa della labirintite, disturbo di cui già avrebbe sofferto in passato.

Heather Parisi senza reggiseno

Heather Parisi ha fatto il pieno di like con uno scatto sui social dove è ritratta in bianco e nero e senza reggiseno. La showgirl ha deciso di sedurre i suoi fan dopo tre settimane in cui è stata costretta al riposo forzato a causa della sua labirintite, una patologia fortemente invalidante. “Finalmente posso guardare in alto senza quella sensazione da incubo di vertigine e sentirmi di nuovo in armonia con il mio corpo”, ha confessato la Parisi, che ha anche ammesso di aver già sofferto di questo tipo di disturbo in passato.

“Dopo ‘Ciao Weekend’ nel 1992, sono rimasta due mesi a letto senza riuscire ad alzarmi, nemmeno per fare la pipi, perché la stanza tutto intorno girava, girava e girava.

Andavo a carponi fino al bagno e poi, ritornavo a carponi fino al letto. A Nightmare!!!”.

La vita della showgirl a Hong Kong

La showgirl si trova a Hong Kong, dove da tempo vive insieme a suo marito e ai suoi figli.

Proprio da Hong Kong Heather Parisi ha scelto di raccontare la pandemia da Coronavirus, attirandosi contro spesso numerose critiche. In particolare il volto tv ha acceso delle bufere per via delle sue posizioni sul tema dei vaccini anti-Covid e in molti l’hanno insultata via social.