HeatPumpTechnologies, Assistal evidenzia sfide e obiettivi futuri

Milano, 3 apr. (askanews) – Mercoledì 2 e giovedì 3 aprile, a Milano, si è svolto Heat Pump Technologies, la prima Exhibition and Conference internazionale dedicata alle pompe di calore e alle tecnologie connesse, strumenti chiave per accelerare la transizione energetica.

Un evento trasversale, in cui è stata centrale anche l’esperienza e la leadership nel settore di Assistal, l’associazione di Confindustria che riunisce i costruttori di impianti e i servizi di efficienza energetica – ESCo e Facility Management.

Una due giorni in cui, come sottolineato da Giancarlo Ricciardi, Direttore Generale di Assistal, sono state tracciate le linee guida ma, soprattutto, gli obiettivi futuri del settore: “In questo convegno, interessantissimo, molto è stato detto, anche dalle nostre imprese più rappresentative. Siamo molto indietro, direi che c’è un parco edilizio, un valore enorme, da efficientare. Questo determina un intervento delle istituzioni, intanto per una politica industriale chiara e molto precisa. C’è bisogno di investimenti mirati e, d’altro canto, di facilitare il partenariato pubblico-privato, perché ci sono tante aziende del comparto che hanno una grande capacità finanziaria e possono supportare anche la transizione energetica sotto questo profilo.”

Ma qual è il ruolo di Assistal in tal senso? A spiegarlo è sempre Ricciardi: “Il ruolo di Assistal è quello di rappresentare bene il mercato e, soprattutto, di essere interlocutore con il governo, il parlamento e i ministeri competenti per far sì che questa transizione vada nel migliore dei modi. Chi è sul campo tutti i giorni è in grado di rappresentare bene le criticità e aiutare a raggiungere gli obiettivi, sfidanti, che ci siamo posti.”

Di grande impatto anche il panel organizzato da Assistal, in cui è stato presentato lo studio “Pompe di calore in Italia: stato dell’arte e scenari futuri”, come evidenziato da Manuela Maliardo, Technical Manager del Conto Termico GSE: “Oggi abbiamo visto lo stato dell’arte delle pompe di calore, con una focalizzazione sugli edifici pubblici. Quello che emerge è che ci sono molte criticità nell’applicazione della tecnologia. C’è, però, anche un fortissimo potenziale.”

L’evento si è tenuto all’Allianz MiCo di Milano ed è stato anche occasione di confronti e scambi di idee, in cui sono state presentate le ultime tecnologie e soluzioni in linea con la necessità di ridurre i consumi energetici e rispettare l’ambiente, come sottolineato da Maurizio Pieve, ricercatore dell’Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili: “Eventi di questo tipo offrono grandi potenzialità, sia perché sono presenti molti espositori del settore delle pompe di calore, sia perché è possibile avere contatti e scambi di conoscenze a diversi livelli. È una lunga filiera e qui c’è la possibilità di fare scambio fra tutti.”

La presenza di Assistal a Heat Pump Technologies ha sicuramente impreziosito il parterre di soggetti partecipanti, all’interno di un evento ricchissimo che ha inevitabilmente segnato un punto di svolta per il settore, mettendo in connessione innovazione e strategie per un futuro più sostenibile.