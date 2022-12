"Heaven", Boomdabash con gli Eiffel 65: per far ballare d'inverno

Roma, 15 dic. (askanews) – Tornano a sorpresa i Boomdabash con il nuovo singolo “Heaven”, insieme agli Eiffel 65. Il brano, già disponibile in tutti i principali digital store, segna una svolta dance per il gruppo. Biggie Bash: “Heaven nasce da una delle nostre grandi passioni, il remaking musicale, cioè il prendere brani che sono stati grandi hit del passato e riportarli nella scena moderna, conservandone però l’autenticità e con il tocco che i Boomdabash sanno dare”.

“Too much of Heaven” fu una hit storica degli Eiffel 65 nel ’99, ora hanno collaborato con entusiasmo con la band salentina per la nuova versione. “E stato un approccio che si è sviluppato su due epoche, è un brano del ’99 ma la produzione e la sonorità che abbiamo cercato di dargli è stata anni ’80, c’è stata una modernizzazione del brano ma siamo anche tornati indietro”.

La band record d’ascolti, in attesa del nuovo album in uscita nel 2023 per celebrare i 20 anni di carriera, esce d’inverno con un brano che punta a far ballare per le feste.

“Di solito in questo periodo ci si aspettano delle ballad o dei pezzi sentimentali, in Heaven il sentimento c’è ma è più danzereccio, volevamo far ballare tutti anche in inverno, non solo in estate”. “Il brano è stato rivisitato in chiave lover, abbiamo unito il lover a killer ed è venuto un amore caratterizzato da una delusione, di solito raccontiamo amori finiti bene stavolta abbiamo raccontato anche questo altro lato dell’amore”.