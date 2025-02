Hegseth in Polonia "alleato modello", Varsavia dice "Europa sveglia"

Varsavia, 14 feb. (askanews) – Il capo del Pentagono Pete Hegseth in visita in Polonia ha elogiato il Paese definendolo un “alleato modello” in merito alle spese della Difesa, ricordando che le truppe americane non potranno restare nel continente per sempre.

“Riteniamo la Polonia l’alleato modello nel continente”, ha detto il segretario alla Difesa Usa. “La diplomazia è importante, i colloqui sono importanti, i negoziati sono importanti, ma alla fine sono ancora i proiettili, i carri armati, gli elicotteri e l’hard power a contare”, ha aggiunto Hegseth, chiedendo agli alleati europei di investire di più nella difesa.

E sull’Ucraina e i futuri negoziati per la fine della guerra, il capo del Pentagono ha detto: “La realtà è che tornare ai confini del 2014 (in Ucraina, ndr), come parte di una soluzione negoziata, è improbabile. La realtà sulle truppe statunitensi in Ucraina, è che è improbabile. La realtà è che l’adesione dell’Ucraina alla Nato, come parte di una soluzione negoziata, è improbabile”.

Accanto a lui in conferenza stampa il ministro della Difesa e vice-premier polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, che ha esortato l’Europa a svegliarsi. “Dobbiamo sempre investire e ricordare che Putin o un altro dittatore potrebbero arrivare e minacciare la nostra sicurezza. Non finirà mai”. “La capacità di produzione di armamenti in Europa al momento non è sufficiente. L’Europa deve svegliarsi”, ha aggiunto.