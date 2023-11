Heidi Baci sui concorrenti del GF: ecco cosa pensa

Heidi Baci è tornata a parlare dei concorrenti del GF e ha svelato chi sono i suoi preferiti. L’ex gieffina ha ripreso in mano la sua vita ed è molto più lucida rispetto agli ultimi giorni trascorsi nel reality.

Nel corso di una diretta social, Heidi Baci si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei riguardi della sua avventura al GF. L’ex concorrente ha risposto alle domande dei fan e ha detto la sua su alcuni concorrenti. In merito a Letizia Petris e Paolo Masella ha dichiarato:

“Cosa penso di Letizia e Paolo? Lei è una ragazza libera, Paolo è molto caloroso e in un contesto del genere anche un abbraccio vuol dire il mondo. Quindi sono contenta se lei è contenta, diciamo così”.

In merito ai suoi concorrenti preferiti del GF, Heidi non ha alcun dubbio:

“Io tiferò per Letizia e Vittorio e Beatrice. Secondo me per quanto riguarda lo sforzo mentale, fisico, ha dato tanto Beatrice. (…) Lei è una signora veramente, molto lucida. Grande rispetto!”.