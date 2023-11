Heidi Baci si è sbilanciata su Vittorio Menozzi, svelando se intende conoscerlo meglio dopo il GF. Cosa accadrà tra i due quando il reality più spiato d’Italia arriverà a conclusione?

Heidi Baci si sbilancia su Vittorio Menozzi

Ospite di Casa Chi, Heidi Baci è tornata a parlare della sua esperienza al GF. La ragazza non tornerebbe mai nella Casa perché la presenza di Massimiliano Varrese la infastidirebbe troppo. Al contrario, vorrebbe avere modo di conoscere meglio Vittorio Menozzi, identificato come il suo prototipo di uomo. Velocizzare i tempi con lui non servirebbe a nulla: “Entrambi non siamo abituati a questo. Anche lui aveva paura di esporsi, perché qualsiasi cosa dici diventa enorme lì dentro“.

Heidi Baci: Vittorio è il suo uomo ideale

Heidi Baci ha sottolineato che Vittorio, senza ombra di dubbio, è il concorrente più affascinante del GF. Il motivo? Semplice:

“Nella sua tenera età riesce a essere estremamente profondo ed è quello il vero fascino di un uomo, saper attendere ed è bello”.

L’ex concorrente non si è sbilanciata oltre, anche perché teme di combinare disastri come accaduto con Varrese.

Heidi Baci e Vittorio dopo il GF: cosa accadrà?

La Baci, sempre parlando di Vittorio Menozzi, ha concluso:

“Cercherò di coltivare questo bel legame, così come con Letizia. Perché sono due legami. (…) Sicuramente ero una spalla importante per lui, lo tenevo vicino e cercavo di dargli consigli per integrarsi. Mi rendo conto però che non sta succedendo con nessuno ora e quindi è normale sentirsi così”.

Poi, ha sottolineato che in questo momento vuole solo “pensare al lavoro” e prendere “le cose con più calma e leggerezza, senza far danni“.