Heidi Montag pizzicata mentre mangia il cuore di un bisonte crudo: la foto fa il giro del web.

Heidi Montag, influencer americana molto amata anche in Italia, è stata pizziacata mentre mangia il cuore di un bisonte. Il pezzo di carne, ovviamente, è crudo perché è questo che le impone la sua dieta, quella che segue da qualche tempo.

Heidi Montag mangia il cuore di un bisonte

Influencer americana diventata famosa per aver partecipato a format come The Hills e I’m a Celebrity… Get Me Out of Here, Heidi Montag è molto apprezzata anche nel bel Paese. E’ per questo che in Italia, nelle ultime ore, si fa un gran parlare di lei. I paparazzi l’hanno pizzicata mentre passeggia per strada e mangia un cuore di bisonte crudo. PageSix, poi, ha spiegato che Heidi segue una dieta particolare che le impone, ogni tanto, di mangiare carne non cotta.

La foto fa il giro del web

La Montag, come se stesse mangiando un gelato o qualsiasi altro alimento tradizionale, si ciba del cuore di bisonte con estrema tranquillità. Il pezzo di carne è racchiuso in una bustina di plastica e Heidi lo prende a morsi. Essendo carne cruda, però, non è semplice staccare il boccone. Non a caso, l’influencer sembra fare fatica. E’ bene sottolineare che non è la prima volta che viene beccata mentre mangia alimenti di questo tipo: qualche tempo fa il cuore di bisonte crudo era sostituito da un fegato non cotto.

Perché Heidi mangia il cuore di bisonte?

Heidi, come lei stessa ha confessato qualche giorno fa, segue una dieta particolare che le impone di mangiare una certa quantità di carne cruda al giorno. Ha iniziato a seguire questo regime alimentare lo scorso gennaio e i suoi pasti a base di carne non cotta sono definiti “da campioni“. Anche se la Montag e il suo medico sostengono che questo tipo di alimentazione apporti grandi benefici all’intero organismo, il sito healthline.com non è dello stesso parere.

Si legge: