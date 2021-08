Helbiz debutta in Borsa a New York, operazione da 24,5mln

New York, 14 ago. (askanews) – Helbiz, società di micromobilità

italo-americana, ha debuttato venerdì in Borsa a New York, al termine della business combination con la Spac GreenVision Acquisition Corp. La società aggregata manterrà il nome Helbiz e avrà il ticker “HLBZ” per il Nasdaq. L’operazione ha portato entrate di cassa per circa 24,5 milioni di dollari. La società di micro-mobilità elettrica ha più di 2,5 mln di utenti.

“Non è stato facile, devo essere onesto, ma ci siamo riusciti e ora è il momento di festeggiare. Questo non è un punto di arrivo questo è solo l’inizio del nostro viaggio” ha detto Salvatore Palella, CEO di Helbiz.

La quotazione consentirà a Helbiz di implementare il piano di

espansione dei servizi di micromobilità in altre città d’Italia, d’Europa e degli Stati Uniti. Al contempo permetterà di sviluppare le attività legate alle altre linee di

business del Gruppo: Helbiz Kitchen con i suoi servizi di food

delivery e Helbiz Media con i suoi servizi di live streaming.