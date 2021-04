Addio all'attrice britannica Helen McCrory, morta a causa del cancro. Ad annunciarne la dipartita è stato il marito, l'attore Damian Lewis, su twitter.

Lutto nel mondo del cinema, è scomparsa all’età di 52 anni, l’attrice Helen McCrory, star di alcune tra le serie più apprezzate di sempre.

Addio a Helen McCrory

La McCrory, meglio conosciuta per la sua interpretazione nella serie Peaky Blinders e per aver interpretato il personaggio di Narcissa Malfoy nei film di Harry Potter, si è spenta all’età di 52 anni per via del cancro.

L’annuncio della dipartita

A rendere nota la morte della donna è stato il marito, il celebre attore Damian Lewis – già famoso per Homeland e Billions – attraverso una dichiarazione pubblicata sul suo profilo Twitter, nella quale si legge:

“Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e forte donna Helen McCrory è morta pacificamente a casa, circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e familiari. È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, la amiamo e sappiamo quanto siamo stati fortunati ad averla avuta nella nostra vita. Ha illuminato ogni cosa. Va’ adesso, Piccola, in cielo e grazie”.

I ruoli di Helen McCrory

L’amata attrice Helen McCrory aveva iniziato la sua carriera sul palcoscenico recitando in dozzine di opere teatrali, da Chekov a Shakespeare. Per la sua interpretazione del 1995 nel ruolo di Lady Macbeth è stata anche elogiata dalla critica.

Durante la sua carriera cinematografica ha interpretato Polly Gray, una matriarca di una famiglia di gangster di Birmingham degli anni ’20, in Peaky Blinders sin dal debutto del dramma nel 2013 ed è apparsa anche come Madame Kali, una potente strega, nella serie horror Penny Dreadful.

La McCrory era stata la prima scelta per interpretare la micidiale Mangiamorte Bellatrix Lestrange nei film di Harry Potter, ma ha dovuto ritirarsi a causa della gravidanza.

Nel 2007, è stata poi scelta per il ruolo di Narcissa , sorella di Bellatrix e madre del nemico di Potter, Draco Malfoy.