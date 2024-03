Helen Mirren presenta la Barbie a sua immagine

Milano, 7 mar. (askanews) - Helen Mirren in versione Barbie. Nella settimana più attesa dagli amanti del cinema, col film dedicato alla bambola per la regia di Greta Gerwig in gara agli Oscar, l'attrice ha ricevuto una versione di Barbie di se stessa, con in mano la celebre statuetta. Il progetto f...

Milano, 7 mar. (askanews) – Helen Mirren in versione Barbie. Nella settimana più attesa dagli amanti del cinema, col film dedicato alla bambola per la regia di Greta Gerwig in gara agli Oscar, l’attrice ha ricevuto una versione di Barbie di se stessa, con in mano la celebre statuetta. Il progetto fa parte delle celebrazioni per il 65esimo anniversario della bambola americana e in occasione della Giornata internazionale della donna continua la strada intrapresa da Mattel di rappresentare con la Barbie diversi modelli di donna.

“Essere stata scelta da Barbie come modello è un grande complimento – dice l’attrice – è un complimento che non avrei mai sognato di avere. Forse da adolescente sognavo di avere un Oscar, ma non avrei mai pensato di ottenerlo. Non avrei mai sognato di avere una Barbie, non è qualcosa che sarebbe entrato nella mia immaginazione, il che lo rende ovviamente ancora più speciale”.