Helena Prestes replica a Mazzoli: "Confermo, avevo problemi"

Helena Prestes ha replicato contro il vincitore dell’Isola dei Famosi Marco Mazzoli, che ha sostenuto che lei “avesse problemi” durante la loro partecipazione al reality show.

Helena Prestes replica a Marco Mazzoli

Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli ha scagliato una frecciatina contro Helena Prestes, affermando che “avesse avuto problemi” e che per lui non ci sarebbe stato modo di rendersela amica. L’ex naufraga non ha perso occasione per replicare, e ha affermato:

“Confermo: lui mi ha conosciuto all’Isola e sull’Isola ho avuto dei problemi. Dall’inizio mi hanno nominato, lo hanno fatto sei volte e sono rimasta. Non andava bene la testa e non andava bene il fatto che la fame sia stato il mio peggior nemico. E lui lo sa, ma sono sicura che non mi conosce nella vita reale”. Helena ha anche sottolineato che, a suo avviso, Mazzoli avrebbe davvero meritato di portare a casa la sua vittoria all’interno del programma. “Ora non è il momento di fare zizzania, tranquillizzatevi, io gli voglio bene. Ha sempre avuto il supporto per andare in finale, i miei problemi erano molto seri”, ha precisato.

Sui social in tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se i due si chiariranno in futuro.