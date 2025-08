Herzog: non parlare con Hamas finché non saranno liberati gli ostaggi

Riga, 6 ago. (askanews) – Il presidente israeliano Isaac Herzog invita la comunità internazionale a presentare una “posizione unanime e dura” e a non parlare con Hamas finché non rilascerà gli ostaggi detenuti a Gaza. Lo ha detto durante una visita in Lettonia, dove ha incontrato il presidente Edgars Rinkevics.