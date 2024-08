Hezbollah: inevitabile una risposta a Israele

Milano, 1 ago. (askanews) – Il leader degli Hezbollah libanesi Hassan Nasrallah ha detto giovedì che Israele dovrebbe aspettarsi una “risposta inevitabile” dopo l’assassinio del suo leader militare Fouad Chokr martedì vicino a Beirut e l’attacco contro il leader palestinese di Hamas Haniyeh. “Il nemico deve assolutamente aspettarsi una risposta inevitabile da parte nostra”, ha dichiarato il leader del movimento filo-iraniano. “Israele non sa quali linee rosse ha oltrepassato”, ha detto Hassan Nasrallah in un discorso televisivo trasmesso in diretta al funerale di Chokr.