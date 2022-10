Higuain scoppia in lacrime durante la diretta

Il video che ha fatto crollare il Pipita, che ora si proietta in un nuovo ruolo nel mondo del calcio

Dopo l’annuncio ad inizio ottobre 2022, è arrivato davvero il momento per Gonzalo Higuain di ritirarsi dopo l’ultima gara giocata da professionista in MLS. Per il Pipita ora è il momento di un nuovo capitolo, l’ex Napoli, Juventus e Milan ora vive negli Stati Uniti dove potrà nuovamente dedicarsi a coltivare i propri affetti e al tempo libero che tanto gli è mancato durante la sua grande carriera da giocatore.

Prima di lasciarsi tutto alle spalle però, un’ultima intervista per F90 di ESPN, durante la quale è scoppiato in lacrime in un particolare momento del video celebrativo lui dedicato.

Le lacrime di Gonzalo Higuain durante la diretta in TV

L’intervento in televisione di Higuain è iniziato con un video ed alcune immagini della carriera dell’ormai ex calciatore; il tutto è stato osservato in religioso silenzio da un Higuain visibilmente emozionato, ma un particolare spezzone di video ha colpito al cuore l’argentino: tra i video mandati vi era anche quello dell’intervista della madre di Higuain, morta nell’aprile 2021.

Il video ha fatto letteralmente scoppiare a piangere l’ex giocatore, che solo dopo qualche secondo è riuscito a tornare a parlare: “Mi avete ucciso.

Mi ha ucciso vedere mia madre. Professionalmente, ho lasciato ciò che amo di più dopo la mia famiglia e i miei amici. La palla era il mio più grande giocattolo e il mio più grande desiderio”.

Tra gli altri momenti toccanti dell’intervista, anche il ricordo di Diego Armando Maradona, durante un’intervista nel quale il 10, ai tempi ct dell’Argentina, manifestava la sua incondizionata fiducia nel Pipita.

Un futuro nel mondo del calcio?

La volontà dell’argentino sarebbe quella di continuare a collaborare con i suoi ex colleghi, forte anche della sua esperienza personale, approfondendo e lavorando l’aspetto psicologico degli sportivi.