Hilary Swank è incinta: diventerà mamma per la prima volta a 48 anni

La famosissima attrice statunitense Hilary Swank ha annunciato al mondo di essere incinta: la 48enne sta per partorire due gemelli

Hilary Swank e il suo compagno, l’imprednitore Philip Schneider, saranno presto genitori. L’attrice ha deciso di comunicare a tutto il mondo la sua gravidanza, parlandone in diretta a ‘Good moring America‘.

Hilary Swank in dolce attesa: l’attrice sarà mamma a 48 anni

Una notizia davvero bella e probabilmente inaspettata per i tantissimi fan della Swank, che diventerà madre per la prima volta a 48 anni compiuti. L’attrice, nota al pubblico soprattutto per le sue performance in ‘Boys Don’t Cry‘ e ‘Million Dollar Baby‘, ha dato il bellissimo annuncio durante l’ultima puntata di ‘Good Morning America‘.

La confessione della Swank: la felicità per la gravidanza

Un annuncio davvero inaspettato anche per la stessa conduttrice dello show, Robin Roberts, che aveva inziato l’intervista chiedendo semplicemente all’attrice come si sentisse.

“Sì, lo so. Sono così felice di condividerlo con te e con l’America in questo momento.” – dice Hilary Swank, che poi prosegue aggiungendo – “È una cosa che desideravo da molto tempo: la prossima notizia è che diventerò mamma! Sarò una mamma, e non solo di uno, ma di due. Avrò dei gemelli. Davvero non posso crederci, è così bello poterne parlare e condividerlo.”