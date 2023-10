Hitachi: pedalare insieme per dare energia alla sostenibilità

Milano, 6 ott. (askanews) – Pedalare, insieme, per generare energia pulita da impiegare per “illuminare” il confronto e la crescita della cultura della sostenibilità: è l’idea sottesa all’istallazione che “Teatro a Pedali” ha portato all’undicesima edizione del Salone dalla Csr e dell’innovazione sociale con il sostegno di Hitachi Rail.

“Quest’iniziativa coniuga perfettamente i tre pilastri di Hitachi Rail – dice Ulderigo Zona, Officer Chief Director SHEQ Division di Hitachi Rail – Il primo è quello dell’innovazione. Sicuramente quest’iniziativa dimostra uno spirito innovativo: si può produrre energia pulita con un’innovazione continua. Il secondo è il ‘team spirit’, perché pedalare tutti insieme significa aumentare la potenza prodotta e quindi raggiungere delle mete sempre più ambiziose. E il terzo è il nostro chiaro e convinto desiderio di essere innovatori nella politica del cambiamento climatico”.

Con Teatro a Pedali, Hitachi ha portato al Salone una dozzina di biciclette che danno vita ad un sistema di cogenerazione collegato ad un impianto di accumulo per dare luce, con lampade led, a uno di dei quattro palchi della manifestazione. Un gesto simbolico, certo, ma che impegnando fisicamente chi partecipa aiuta a prendere consapevolezza che per realizzare la sostenibilità è necessario e rompere vecchie abitudini e anche superare un po’ di pigrizia, fisica e mentale.

“L’Italia è un incubatore di nuove idee. Sicuramente ci sono tante aziende, piccole, medie, grandi, che stanno sviluppando idee innovative nella direzione della sostenibilità – dice Zona – Certo la sostenibilità è un fenomeno anche di cultura, e la cultura deve crescere non solo all’interno delle aziende, ma soprattutto all’interno dei dipendenti che vivono queste aziende. Quindi le aziende più grandi, come Hitachi, hanno anche una missione sociale: quella di portare la cultura della sostenibilità sia attraverso esempi come questo realizzato al Salone, ma anche attraverso partecipazioni dirette in cui noi possiamo essere i vettori del cambiamento, e soprattutto innovatori del cambiamento attraverso le famiglie dei nostri dipendenti”.

Oltre all’istallazione dell’impianto di generazione alimentato dalle pedalate di chi segue dibattiti e seminari, Hitachi ha voluto partecipare al Salone della Csr intervenendo a quattro eventi portando testimonianza delle iniziative promosse dall’azienda e partecipando al confronto sui nuovi scenari.

“È fondamentale per noi partecipare a questi eventi – conclude l’Officer Chief Director SHEQ Division di Hitachi Rail – Come azienda siamo per natura sostenibili, perché il nostro core è produrre sistemi di trasporto sostenibili quali il treno e infrastrutture ferroviarie. Partecipare a questi eventi significa anche dare un segnale chiaro che questa azienda, Hitachi Rail, è sostenibile non solo attraverso suoi prodotti, ma lo è anche attraverso iniziative che si sviluppano nelle comunità nelle quali operiamo. L’obiettivo è portare la cultura della sostenibilità, far comprendere che la sostenibilità e il al cambiamento climatico non sono un fatto di domani, sono un fatto di oggi”.