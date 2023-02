H&M: test d'intelligenza per evitare il licenziamento

H&M utilizzerà un test d'intelligenza per selezionare chi mantenere e congedare tra i suoi dipendenti, per un totale di 1500 licenziamenti.

La grande azienda svedese di abbigliamento Hennes & Mauritz, maggiormente conosciuta come H&M, ha comunicato ai propri dipendenti che dovranno sostenere vari test d’intelligenza per mappare le loro competenze.

Più precisamente il colosso della moda svedese taglierà 1500 posti di lavoro nell’area Business Tech, su un totale di 3.500 dipendenti che lavorano nell’e-commerce e nella logistica presso la sede di Stoccolma, in Svezia.

Test d’intelligenza H&M: cosa succede e a cosa serve

In realtà la notizia dell’imminente licenziamento di 1500 dipendenti H&M nella sede di Stoccolma, in Svezia, non è una novità.

L’annuncio era stato dato infatti lo scorso dicembre. Ciò che però sta maggiormente suscitando le proteste è il criterio adottato dall’azienda per selezionare i dipendenti da mantenere.

H&M ha infatti informato i propri lavoratori che verranno sottoposti a diversi test volti a mappare le loro competenze, tra cui un test di intelligenza che verrà poi analizzato e tenuto in considerazione nella scelta di chi dovrà restare e chi invece verrà licenziato.

Questa scelta fa parte della riprogrammazione dei costi iniziata da H&M Group alla fine del 2022. Uno dei punti focali di questa riprogrammazione è quello delle competenze, che mancherebbero in alcuni settori dell’azienda.

Diverse le polemiche

La notizia è stata riportata dal quotidiano svedese Svenska Dagbladet, il quale ha spiegato che i test d’intelligenza permetteranno alla dirigenza di valutare il livello di abilità, le attitudini e il tipo di personalità dei dipendenti.

Tuttavia, il caso ha sollevato diverse polemiche, a partire dalla denuncia da parte di Unionen, il più grande sindacato svedese. Il rappresentante del sindacato, Robin Olofsson, ha raccontato al quotidiano svedese di aver ricevuto numerose telefonate da parte di dipendenti H&M in lacrime. Alcuni di loro avrebbero riferito di essere stati sottoposti a fino a 30 test diversi, che hanno causato un elevato livello di stress. L’azienda H&M ha difeso il loro utilizzo sostenendo che essi sono necessari per valutare le competenze dei propri dipendenti.

In realtà la decisione di H&M di stringere la cinghia e tagliare i posti di lavoro fa seguito al calo dei ricavi, il quale è stato causato dall’uscita dal mercato russo e dall’aumento dei costi.