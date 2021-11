Entra in ho. e ricevi buoni Amazon 

Ecco come l'operatore ho. permette ai suoi utenti di guadagnare in modo semplice buoni Amazon. Tutte le informazioni sulle due modalità disponibili

Il nuovo programma fedeltà ho. Tanti Amici adesso mette a disposizione degli utenti due diverse modalità di partecipazione. Il programma Porta tutti in ho. promette ricariche gratis e buoni Amazon all’utente che invia l’invito, cosi come al nuovo utente ho. che lo accetta. Ad essere premiati saranno ancora tutti gli utenti più influenti che invitano i propri amici a cambiare operatore.

Che cos’è ho. Tanti Amici?

Tanti Amici è il programma fedeltà lanciato da ho. mobile, l’operatore virtuale gestito da VEI, una società di proprietà di Vodafone Italia.

Il programma ho. Tanti Amici che gli utenti di lungo corso di ho. mobile hanno avuto modo di conoscere premiava con una ricarica omaggio da 5 o da 10 euro le persone che invitavano i propri amici a passare ad ho., mentre una ricarica da 5 euro era riservata ai nuovi utenti che avevano accettato l’invito. Ora però, il programma fedeltà si è evoluto, mettendo in palio premi ancora più interessanti. Gli utenti ho. possono aderire al programma scegliendo tra due modalità disponibili:

Porto tutti in ho.

ho. Ambassador

La prima modalità mette in palio per gli utenti delle ricariche omaggio, che possono raggiungere il valore massimo di 100 euro complessivi di ricarica. Aderendo invece a ho. Ambassador, l’utente ho. potrà ottenere dei buoni Amazon del valore di 50 euro per ogni 10 persone che hanno accettato l’invito. Con questa modalità, l’utente può arrivare ad accumulare credito Amazon fino ad un valore massimo di 150 euro.

Puoi anche partecipare contemporaneamente sia alla versione Easy del programma, ho.Tanti Amici 2.0, sia alla versione pro ho. Ambassador, a condizione ovviamente di invitare amici differenti attraverso le due iniziative. La nuova promozione ho.Tanti Amici sarà valida, salvo proroghe, fino al 31 gennaio 2022. La partecipazione all’iniziativa promozionale è completamente gratuita.

Ambassador, come funziona?

Ambassador è la grande novità della nuova offerta promozionale lanciata da ho. mobile. Grazie a questa opzione, chi invita i propri amici ad entrare a fare parte del mondo ho. avrà la possibilità di usufruire di buoni acquisto, spendibili su Amazon. Nello specifico, per ogni 10 amici che si riesce a convincere a passare a ho. mobile si riceveranno 50 euro di buoni Amazon. Il numero massimo di amici che è possibile invitare a cambiare operatore telefonico è 30, dunque il premio in buoni può raggiungere l’importo limite di 150 euro. Inoltre, ciascun amico che abbia accettato l’invito riceverà 5 euro di ricarica sulla sua scheda SIM. I buoni, però, verranno erogati solo successivamente al primo rinnovo dell’offerta scelta.

Ma come si invitano esattamente gli amici a passare ad ho.? Chi è già cliente deve creare un proprio hashtag personale, ed utilizzarlo per invitare gli amici a passare ad ho. mobile. Chi invece riceve l’hashtag da un contatto, chi insomma è stato invitato, dovrà utilizzarlo durante la fase di acquisto della nuova SIM sul sito ho-mobile.it, per ricevere 5 € di ricarica gratis, che verranno erogati al primo rinnovo. L’amico invitato potrà selezionare liberamente il piano tariffario che preferisce: l’offerta ho. parte da 5,99 euro al mese, e offrono, oltre a SMS e telefonate senza limiti, fino a 120 giga di traffico dati. La SIM ho., inoltre, potrà essere pagata direttamente sul sito, optando per la consegna della stessa a domicilio, oppure potrà essere prenotata sul sito, per venir poi ritirata e pagata in edicola.

Se hai più di 10 amici da invitare, diventare Ambassador è l’opzione promozionale giusta per te. Potrai invitare gli amici tramite email, sui social network, o attraverso dei messaggi WhatsApp o Telegram. Sarà possibile consultare il numero dei tuoi amici che hanno completato il passaggio a ho. attraverso il tuo hashtag in ogni momento, tramite la sezione dedicata al programma promozionale all’interno della app ho. mobile. La partecipazione al programma è completamente gratuita.

Tanti Amici 2.0, come funziona?

Con la nuova promozione Porta tutti in ho., valida fino al 31 gennaio 2022, ho. mobile ha davvero pensato a tutto. Per prendere parte all’offerta promozionale, e sperare di vincere i premi in palio, non sarà necessario convincere necessariamente un gran numero di persone ad effettuare il cambio di operatore telefonico. Se non pensi di conoscere tante persone, o semplicemente credi che tra le persone che conosci solo poche potrebbero essere interessate a cambiare il proprio operatore telefonico, allora ho. Tanti Amici 2.0 è l’opzione che fa per te.

ho. Tanti Amici è un programma promozionale che gli utenti di ho. mobile hanno già avuto modo di conoscere, essendo stata attiva già per diversi mesi. Adesso però, in seguito al rinnovo dell’offerta promozionale apportato il 21 ottobre del 2021, ritorna nella disponibilità degli utenti in una forma nuova, 2.0, leggermente modificata rispetto alla vecchia formula.

Grazie alla versione Easy del programma Porta tutti in ho., ho.Tanti Amici 2.0 appunto, è possibile vincere subito invitando solamente 10 amici a passare ad ho. mobile, e per ogni singola persona che si riesce a portare in ho. si ricevono immediatamente 5 euro di ricarica.

ho. Tanti Amici consente a chi è già cliente ho. di condividere un link personale con 10 amici. Per ogni amico che deciderà di passare ad ho. tramite il link condiviso, l’operatore erogherà 10 euro in ricarica, 5 euro per l’invitato e 5 euro per chi ha portato l’amico. Come detto, il numero massimo di persone che possono essere portate ad ho. è uguale a 10, e al raggiungimento di tale soglia l’utente avrà diritto ad un’ulteriore super ricarica da 50 euro. Dunque, scegliendo ho. Tanti Amici 2.0, è possibile guadagnare un massimo di 100 euro in ricarica telefonica.

Gli importi verranno pagati solo successivamente al primo rinnovo mensile effettuato dall’utente appena acquisito. Come nel caso di ho. Ambassador, gli utenti che desiderano passare ad ho. ed usufruire della ricarica in omaggio da 5 euro, dovranno completare l’acquisto della SIM utilizzando il link condiviso. Quando avrà completato il primo rinnovo mensile dell’offerta, potrà usufruire dei 5 euro di ricarica in omaggio. Il nuovo utente potrà selezionare autonomamente una qualsiasi tra le diverse offerte tariffarie proposte da ho. mobile.

Anche in questo caso, il link personale potrà essere condiviso tramite SMS, WhatsApp o Telegram, tramite l’ausilio di qualsiasi social network o tramite Email.

La partecipazione al programma promozionale è completamente gratuita.