Home > Video > “Ho le prove per spiegarvi quello che stanno tramando contro di me”: Gigi... “Ho le prove per spiegarvi quello che stanno tramando contro di me”: Gigi, di @gigipescheria, si espone sui social

Giggiolone si fa davvero pagare per fare serate? Dopo l’accusa di aver presumibilmente negato la partecipazione alla festa di un bambino per una questione di soldi, Gigi ha deciso di rispondere, mostrano le prove schiaccianti della falsità della situazione: ecco l’audio in questione. Sentite