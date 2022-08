Hoara Borselli contro Chiara Ferragni per l’aborto: Dalla Chiesa apprezza

Hoara Borselli contro Chiara Ferragni per le sue parole sul diritto all'aborto: Rita Dalla Chiesa si schiera con l'opinionista.

Hoara Borselli si è scagliata contro Chiara Ferragni per le sue affermazioni sull’aborto. L’opinionista televisiva ha riscosso l’apprezzamento di Rita Dalla Chiesa, candidata alle prossime elezioni politiche con il centro destra.

Hoara Borselli contro Chiara Ferragni

Acceso scontro su Instagram nelle ultime ore.

Strano ma vero, questa volta vediamo da una parte l’opinionista televisiva Hoara Borselli e dall’altra l’imprenditrice Chiara Ferragni. Procediamo con ordine. Qualche giorno fa, la moglie di Fedez ha pubblicato una Instagram Stories in cui invitava i fan ad andare a votare alle prossime elezioni politiche. Chiara, nello specifico, si è detta favorevole al diritto di abortire e ha citato il partito di Giorgia Meloni. A didascalia di una foto che ritrae una sala operatoria, ha scritto:

“Ora è il nostro tempo di agire e far si che queste cose non accadano. Fdi ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni”.

Il messaggio della Ferragni non è piaciuto a Hoara Borselli che, sempre via social, si è scagliata contro di lei.

Le parole di Hoara Borselli

Hoara, tramite il suo profilo Twitter, ha tuonato:

“La Ferragni allerta tutte le donne che se dovesse vincere la destra verrà negato il diritto all’aborto. Mi piacerebbe avvisarla che non si può vietare una legge dello Stato e che la Meloni ha pubblicamente dichiarato che la 194 non si tocca. Si informi meglio!”.

La Borselli ha ragione, la legge “194 non si tocca“, ma dimentica che spesso è impossibile far valere i propri diritti. Forse, Hoara non sa che quando il medico di turno non è favorevole all’aborto, la povera vittima si può ritrovare ad essere rimbalzata da un ospedale all’altro senza poter mettere fine ad un calvario.

Il tweet della Borselli apprezzato da Rita Dalla Chiesa

Il tweet di Hoara Borselli contro Chiara Ferragni ha attirato l’attenzione di Rita Dalla Chiesa, che ha piazzato un bel like alle sue parole.

La figlia del Generale, per quanti ancora non lo sapessero, è candidata in un collegio uninominale proprio con il centro-destra.