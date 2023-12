Hoekstra (Ue): con COP28 inizio fine combustibili fossili

Milano, 13 dic. (askanews) – “Questo è un giorno di gratitudine, un giorno di solenne soddisfazione e forse anche di silenziosa determinazione, e un giorno per salutare il fatto che l’umanità ha finalmente fatto ciò che è stato a lungo, lungo, lungo in ritardo. 30 anni, 30 anni che abbiamo impiegato per arrivare all’inizio della fine dei combustibili fossili e per colmare le nostre ambizioni su adattamento, finanza e mitigazione, per diventare concreti e attuabili sull’1.5, come gli scienziati ci hanno esortato a fare per così tanto tempo”. Lo ha detto alla COP28 a Dubai il commissario

europeo al Clima, Wopke Hoekstra.