Hollywood omaggia Raquel Welch, l'attrice è scomparsa a 82 anni

Roma, 16 feb. (askanews) – Hollywood rende omaggio all’attrice Raquel Welch, morta all’età di 82 anni. Una corona di fiori e una foto che la ritrae come sex symbol degli anni ’60 sono apparse sopra la sua stella sulla Walk of Fame.

Welch vinse un Golden Globe per la sua interpretazione nei Tre Moschettieri del 1974 e ottenne la nomination nel 1987 per Right to Die.

Nel 1964 entrò nell’immaginario delle generazioni degli anni sessanta per il ruolo della prosperosa Loana in “Un milione di anni fa” di Don Chaffey.

Il manifesto del film, uscito nel 1966, con il primo piano dell’attrice in un provocante bikini in pelle, divenne un cult e la Welch si affermò subito come sex symbol.

Welch è deceduta dopo una breve malattia, secondo quanto ha riferito il suo manager. Nel corso della sua carriera è apparsa in più di trenta film e in oltre cinquanta serie televisive. Nata Jo Raquel Tejada, l’americana di origine boliviana si è fatta conoscere come reginetta di bellezza vincendo diversi concorsi per modelle, prima di conquistare Hollywood.