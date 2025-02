Honda incontra Luiss: una sfida lanciata alla Gen-Z

Roma, 24 feb. (askanews) – Rinnovare l’immagine del brand e renderlo più attrattivo agli occhi di un nuovo pubblico, coinvolgendo dei target attualmente inesplorati. Questo l’obiettivo di Honda Talent Challenge: Marketing for the future, il contest che Honda ha proposto agli studenti dei Master e dei corsi di laurea magistrale e triennale Luiss Business School e Università Luiss. Non basta essere il settimo marchio automobilistico più grande a livello globale, con 28 milioni di clienti e 58 impianti di produzione in tutto il mondo e un fatturato annuo di 123 miliardi, se non si ha una visione per il futuro in grado soddisfare i desideri e i sogni di una nuova generazione, molto più attenta alla sostenibilità e all’ambiente, come sottolineato da Valentina Maniscalco, responsabile digital di Honda Auto.

“Mi piace pensare che i giovani incarnino perfettamente il potere dei sogni e quindi con le loro ambizioni, la loro creatività, la loro freschezza possano sicuramente mettersi in gioco, perché comunque questo contest è basato su uno studio reale, su un caso reale che potrebbe comunque prendere concretezza nel medio termine. Per Honda è importantissimo vedere le cose da un punto di vista diverso e quindi anche per noi è sicuramente un’occasione di arricchimento e perché no realizzare poi uno dei progetti che uscirà da questo contest”.

Honda mette in palio per i tre progetti più interessanti una visita ed esperienza immersiva in una sede Honda, il comodato gratuito d’uso per vetture della nuova gamma elettrificata, un tirocinio formativo in azienda. L’obiettivo è stimolare gli studenti della Luiss a parlare ai propri coetanei attraverso un linguaggio e un immaginario collettivo da solleticare. La Luiss Business School mira proprio a stringere legami con i colossi di questo settore per formare nel miglior modo i propri studenti, come spiegato dal Professor Luca Pirolo, direttore dell’area Master di Luiss Business School.

“L’idea della Challenge è proprio il nostro modus operandi. Noi sfidiamo continuamente gli studenti. Abbiamo tantissime relazioni con tante aziende che hanno capito che poi questo può essere veramente un bacino, un vivaio di idee e quindi i ragazzi ne sono abituati, ne sono affascinati, si impegnano. Quando ci sono dei premi in ballo ovviamente questo aumenta l’engagement degli studenti e quindi è veramente una formula che sembra portare dei risultati molto convincenti per tutti”.

Sogni, sfide e desideri di un’azienda che necessitano quindi di trovare la concretezza, la freschezza e la preparazione degli studenti della Luiss Business School, pronti a proiettarsi verso il futuro attraverso opportunità come questo contest con Honda.