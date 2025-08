Hong Kong: annullati i passaporti a 12 attivisti per motivi di sicurezza

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Le autorità di Hong Kong hanno annunciato misure drastiche contro 12 attivisti riparati all’estero, accusati di minacciare la sicurezza nazionale. Questo nuovo intervento segna un ulteriore passo nella crescente repressione delle voci dissenzienti, un fenomeno che ha preso piede in seguito all’entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale nel 2020.

Ma cosa significa tutto questo per la democrazia e i diritti civili?

Azioni immediate contro gli attivisti

Il Bureau della Sicurezza di Hong Kong ha reso noto lunedì che i passaporti di 12 attivisti sono stati cancellati. Questa decisione è stata presa dopo che un tribunale locale ha emesso mandati di arresto il mese scorso, coinvolgendo anche altri sette sostenitori della democrazia. Questi attivisti sono accusati di essere stati parte di un tentativo di creare un parlamento non ufficiale all’estero, un’azione che le autorità cinesi considerano una vera e propria sottomissione, secondo la rigorosa legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino.

Tra i nomi noti figurano Chongyi Feng, cittadino australiano e professore, e Sasha Gong, giornalista statunitense con un passato in Voice of America. Il governo di Hong Kong ha messo in guardia contro qualsiasi forma di supporto, finanziario o logistico, per questi attivisti, cercando di limitare ulteriormente la loro capacità di operare. Ma quanto può durare questa repressione?

Reazioni e conseguenze internazionali

Le autorità di Hong Kong affermano che gli attivisti continuano a condurre attività pericolose per la sicurezza nazionale mentre si trovano in paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia. Un portavoce del governo ha denunciato queste azioni come una sfida aperta alle leggi di Hong Kong. Ma la comunità internazionale cosa ne pensa?

In risposta, il parlamento di Hong Kong ha condannato i mandati di arresto e le ricompense offerte per la cattura degli attivisti, considerandoli un abuso degli strumenti legali per perseguire una persecuzione politica. Questa escalation di repressione è vista come un tentativo di Pechino di estendere il suo controllo oltre i confini della Cina, minando la sovranità di paesi democratici. È chiaro che la situazione si evolve rapidamente.

Il contesto della repressione a Hong Kong

Dal 2020, Hong Kong ha visto un netto ridimensionamento degli spazi per la dissidenza. La legge sulla sicurezza nazionale ha portato all’arresto di 332 persone per presunti crimini contro la sicurezza, come riportato dal Chief Executive John Lee. Le opposizioni politiche sono state praticamente eliminate, e persino le commemorazioni di eventi storici sensibili sono state proibite. Questo ha segnato una drammatica trasformazione di una città un tempo considerata un faro di libertà di espressione e opposizione politica.

Le autorità cinesi e di Hong Kong giustificano queste misure come necessarie per ripristinare la stabilità, ma i critici avvertono che ciò rappresenta una chiara violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Con la crescente repressione, il futuro della dissidenza a Hong Kong appare sempre più incerto. Cosa ci riserva il domani per questa città così cruciale nel panorama mondiale?