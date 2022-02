Hong Kong, contagi record: il lockdown continua, tamponi a tutti i cittadini

A Hong Kong contagi record, sistema sanitario al collasso e dure restrizioni. La città rimane in lockdown, con scuole chiuse e test per tutti i cittadini.

Contagi record a Hong Kong: la situazione

Mentre l’Europa sembra essere sulla giusta via per la fine della pandemia, dall’altra parte del mondo la situazione continua ad essere preoccupante.

Hong Kong sta affrontando una delle ondate peggiori e più pericolose di Covid. Nella giornata di oggi, 23 febbraio, è stato stabilito il record di 8.674 nuovi contagi, il numero più alto dall’inizio della pandemia, con 43 vittime. Una “situazione di guerra” ha dichiarato la governatrice Carrie Lam, che ha deciso di introdurre nuove restrizioni più severe, come la chiusura delle scuole, dei bar e delle palestre fino al 20 aprile, con i prolungamento del divieto dei voli da e per otto Paesi.

I 7,5 milioni di residenti di Hong Kong verranno sottoposti tutti a tre tamponi obbligatori. Il Covid sta rischiando di “sopraffare il sistema sanitario“, con pazienti costretti ad aspettare su letti improvvisati fuori dagli ospedali e parcheggi trasformati in sale d’attesa.

Covid, Hong Kong: tamponi obbligatori per tutti

L’epidemia a Hong Kong sta peggiorando e per questo il governo ha stabilito che tutta la popolazione dovrà sottoporsi a tamponi obbligatori per monitorare la situazione, mentre continua il lockdown.

“La quinta ondata è stata così veloce e impetuosa da essere molto al di là della nostra capacità di resistere” ha spiegato la governatrice. Lam ha spiegato che ci saranno tre cicli di tamponi obbligatori. L’operazione prevede centinaia di postazioni per i tamponi in tuttta la città e i residenti dovranno essere testati, in base alla data di nascita. Sarà possibile anche sottoporsi da soli al tampone, quotidianamente, con un kit che verrà fornito a tutti.

“Coloro che rifiutano saranno ritenuti responsabili” ha precisato la governatrice.