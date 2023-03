Hong Kong, incendio divampa in un grattacielo di 42 piani in costruzione

Un grattacielo di 42 piani in costruzione a Hong Kong è stato colpito da un incendio, partito probabilmente dalle impalcature in bambù situate nella parte alta dell’edificio. Le fiamme sono divampate alle 23.11 locali (le 16.11 italiane) di giovedì 2 marzo 2023.

L’edificio inghiottito dall’incendio si trova sul lungomare di Hong Kong

Per spegnere le fiamme, è stato necessario l’intervento di un intero contingente di Vigili del fuoco. Il grattacielo si trova a Tsim Sha Tsui, un quartiere commerciale e turistico particolarmente affollato sul lungomare di Hong Kong.

L’incendio ha provocato la caduta di cenere e oggetti in strada e due passanti sono stati lievemente feriti e portati in ospedale. Oltre 100 persone sono state evacuate dai vicini edifici residenziali, centri commerciali e hotel, come lo Sheraton.

Il progetto avrebbe dovuto essere completato nel 2023

Come riportato dal sito del suo promotore, l’Empire Group, l’edificio avrebbe dovuto ospitare un hotel e il Mariners’ Club. Il progetto, del valore di 6 miliardi di dollari di Hong Kong (764 milioni di dollari) era stato approvato nel 2019 e, secondo quanto riportato dai media locali, avrebbe dovuto essere completato nella prima metà del 2023.

