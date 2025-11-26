Hong Kong, incendio nei grattacieli residenziali: almeno 13 morti

Roma, 26 nov. (askanews) – Fiamme enormi, una colonna di fumo altissima. Più di 700 vigili del fuoco impegnati per cercare di domare l’incendio divampato in alcuni palazzi residenziali di Hong Kong. Almeno 13 i morti.

“Abbiamo finora soccorso 28 feriti, nove dei quali sono stati dichiarati morti sul posto, sei sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni e quattro di loro sono stati dichiarati morti in ospedale” ha spiegato Chou Wing-yin, del Dipartimento dei vigili del fuoco di Hong Kong.

Alcuni testimoni hanno riferito di persone intrappolate all’interno degli edifici. L’incendio è stato classificato come di livello cinque, il più grave a Hong Kong. Il fuoco ha avvolto almeno tre palazzi al Wang Fuk Court a Tai Po, quartiere nella parte settentrionale del centro finanziario cinese, dove risiedono centinaia di persone.

Nelle operazioni di soccorso ha perso la vita anche un vigile del fuoco di 37 anni che stava tentando di combattere le fiamme.

Anche alcuni tratti dell’autostrada vicina sono stati chiusi per consentire le operazioni di spegnimento.