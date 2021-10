Hong Kong minacciata dal secondo tifone in meno di una settimana

Hong Kong, 13 ott. (askanews) – Per la seconda volta in meno di una settimana Hong Kong si prepara all’arrivo di un tifone: la tempesta tropicale Kompasu (“compasso” in giapponese), sta avanzando da Sud verso la ex-colonia britannica con previsioni di piogge torrenziali e venti fino a 110 km all’ora. L’Osservatorio di Hong Kong ha emesso un allarme tempesta di terzo livello, e molti collegamenti con autobus e traghetti sono stati sospesi.

Sabato 9 ottobre era stato emesso un altro allarme di terzo livello per il tifone Lionrock: malgrado l’epicentro di questa prima tempesta sia rimasto a centinaia di km di distanza dalla metropoli, questa è stata colpita da 460 mm di pioggia in due giorni. La violenza delle precipitazioni e dei venti di Lionrock hanno provocato la morte di una donna, travolta dal crollo di una grande impalcatura in bambù.