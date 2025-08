Hotel Donna Camilla Savelli, "Puntiamo su esperienza romana unica"

Roma, 6 ago. (askanews) – “Il Donna Camilla Savelli forse rappresenta quello che per noi è l’albergo più con più personalità, il più iconico. Questo convento del 1300 bellissimo che ha avuto questa ristrutturazione nell’ultimo anno e ci saranno anche molte novità che andremo a realizzare nel 2026. Abbiamo appena aperto il ristorante Contempo che sta riscuotendo un grande successo”.

Lo ha detto ad askanews Roberto Oldano, direttore del Brand VRetreats del Gruppo Alpitour World, raccontando l’albergo Donna Camilla Savelli di Trastevere.

“È un è un hotel 4 stelle – ha aggiunto Oldano – ma che ha un servizio da 5 stelle. Noi abbiamo impostato il nostro servizio 5 stelle anche nei quattro, però è un albergo che ha una possibilità per gli ospiti che lo visitano di vivere veramente un’esperienza, in quanto abbiamo una grotta romana bellissima dove si possono fare degli aperitivi, abbiamo una bellissima terrazza sul rooftop dell’hotel, h ci sono dei punti della scala del Borromini, cioè solamente stando all’interno del dell’albergo, l’ospite già vive un’esperienza che, secondo me, è difficile da replicare in un altro albergo romano”.