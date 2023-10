Hotel Shelley e Delle Palme: storia di cinque generazioni

Roma, 31 ott. (askanews) – Nel cuore di Lerici, affacciato sullo splendido Golfo dei Poeti, si trova l’Hotel Shelley e Delle Palme, un luogo che incarna non solo l’ospitalità di alta qualità, ma anche una ricca storia familiare che abbraccia cinque generazioni. Un “gioiello” situato in una delle località più pittoresche della Liguria, gestito con passione e dedizione da una famiglia che ha fatto dell’accoglienza la propria vocazione. Valentina Bencini, la titolare, racconta che “tutto è iniziato quando il mio bisnonno, un uomo di visione, ha preso in carico questa struttura che oggi chiamiamo casa. Da allora, questa è la storia della nostra famiglia, un percorso che ci ha visti crescere, cambiare, ed è cambiata con noi”. L’hotel, infatti, non è solo un’attività lavorativa, ma un autentico punto di contatto con le radici familiari. La storia e il calore umano che avvolgono l’Hotel Shelley e Delle Palme creano un’atmosfera speciale che si riflette nell’approccio unico dell’intera famiglia e nell’accoglienza. Oltre al clima di “famiglia” che gli ospiti dell’Hotel Shelley riescono a vivere, possono godere anche di una posizione privilegiata: con una vista mozzafiato sul Castello Medievale di Lerici e il Golfo dei Poeti. L’hotel offre agli ospiti un’esperienza davvero incantevole. “La posizione strategica fa sì che gli ospiti si sentano privilegiati e immersi nella bellezza di questo luogo affascinante, ma la nostra forza è sempre stata la voglia di innovarci e di avvicinarci ai clienti di tutte le età” spiega Bencini.

Grazie alle nuove generazioni coinvolte nella gestione, l’hotel ha aggiornato le sue offerte per adattarsi alle esigenze dei giovani, infatti la struttura è diventata una scelta popolare per feste di compleanno, eventi e lauree, creando un’atmosfera vibrante e dinamica. Caterina, la figlia di Bencini, coinvolta direttamente nel lavoro di allestimento e organizzazione di eventi, racconta che “mi rapporto spesso con i miei coetanei e ho visto che spesso si sono legati sia alla nostra struttura, sia a noi come persone, perché si sentono capiti. Ogni festa che organizziamo, cerchiamo di personalizzarla, di adattarla alla persona che festeggerà. Creiamo un rapporto con il cliente e vedo che poi spesso molti ragazzi, dopo il primo evento, vogliono continuare con noi. Abbiamo notato che anche i genitori, che si sono trovati bene, spesso ci scelgono. Per esempio, ci ha scritto un signore che aveva festeggiato qui sua nipote, ed essendosi trovato benissimo, perché la sua festa era stata perfetta, anche lui adesso si affiderà a noi”. L’Hotel Shelley ha costruito una reputazione sociale solida nel corso degli anni. La struttura è stata accolta calorosamente dalla comunità locale e dagli ospiti, che riconoscono la sua dedizione a essere una realtà estremamente propositiva e vicina ai giovani. Il rapporto di fiducia instaurato con la clientela è uno dei pilastri della crescita continua dell’hotel. Questa attenzione ai dettagli, insieme al profondo coinvolgimento familiare, ha permesso all’Hotel Shelley di diventare il punto di riferimento per molti momenti speciali nella vita delle persone, ma non solo, perché la struttura è stata anche notata dal grande gruppo come Best Western, che ha colto le loro competenze nell’ambito alberghiero. “Sebbene la struttura in sé sia rimasta invariata, stiamo cercando di rinnovarla e renderla più attraente. Siamo stati individuati come una scelta interessante per le vacanze, in particolare per un’area dedicata al lusso e alle vacanze di alta qualità. Offriamo un alto standard di vacanza che, se interpretato correttamente, permette ai nostri ospiti di rilassarsi e di immergersi in un tipico villaggio ligure di pescatori” afferma Bencini, soddisfatta per questo ulteriore riconoscimento per la struttura. Per l’Hotel Shelley, però, la parola chiave è “famiglia”. Oltre all’accoglienza, l’hotel cerca sempre di trasmettere quel senso di “casa” ai suoi ospiti. Il rapporto speciale tra la famiglia e l’hotel si riflette nella sensazione di essere accolti non solo come clienti, ma come amici. “La fiducia instaurata con la clientela è un valore fondamentale, e gli ospiti si sentono ascoltati e compresi” conclude la titolare, che aggiunge “la struttura si sta evolvendo. Non vediamo l’ora di accogliere nuovi volti e condividere con loro il nostro straordinario viaggio. La nostra porta è sempre aperta, pronta ad accogliere chiunque cerchi un’esperienza autentica e indimenticabile”