Travis Barker ricoverato d’urgenza: svelati i motivi

Il musicista Travis Barker è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. Tutto quello che c'è da sapere.

Dopo i messaggi apparsi sui social e che hanno allarmato i fan di tutto il mondo, delle fonti vicine Travis Barker dei Blink182 hanno svelato perché il musicista è stato ricoverato.

Travis Barker ricoverato: i motivi

Il musicista Travis Barker è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di una pancreatite.

I fan di tutto il mondo si sono allarmati quando sui canali social di Barker sono apparsi i messaggi “Dio salvati”, e ancora: “Vi prego, pregate per me”. Al momento né la famiglia Barker né la famiglia Kardashian hanno rotto il silenzio in merito alle condizioni del musicista, ma sembra che la sua pancreatite sia stata scatenata da una colonscopia. Sulla vicenda vige il silenzio stampa e per sapere quali siano le condizioni di Barker non resta che attendere.

Travis Barker: il sostegno sui social

In tanto in queste ore moltissimi fan, amici e colleghi del musicista gli hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e di calore attraverso i social e ovviamente sono curiosi di saperne di più. Secondo indiscrezioni Travis Barker sarebbe ricoverato nella clinica di West Hills, che si trova nelle vicinanze della casa dove il musicista abita insieme a Kourtney Kardashian. La moglie di Barker sarebbe rimasta sempre al suo fianco in ospedale.